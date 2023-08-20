İzmir’de bir çift silahla vuruldu, koca öldü, eşinin tedavisi sürüyor

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir çift silahla vuruldu, koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, aynı bölgede esnaflık yapan S.K. (60) adlı kadın ile Süleyman Akyıldız (84) ve eşi Nurhayat Akyıldız arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında S.K, yanındaki tabancayla Akyıldız çiftini vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Süleyman Akyıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi ise sürüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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