İzmir’de Emekli Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı

Son Güncelleme: 18.08.2023 05:53
İzmir’in Konak ilçesinde emekli polis memuru, Akdeniz Mahallesi’nde arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan polis memurunun parası gasbedildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memurunun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
İzmir’in Konak ilçesinde parası gasbedilen ve bıçakla yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi’nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A’nın parası gasbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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