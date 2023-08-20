İzmir’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İZMİR’in Buca ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narko-Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hassas terazi, 43 gram metamfetamin, 88 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2 gram kokain, 6 sentetik hap ele geçirdi. Şüpheliler E.D. ve T.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.K. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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