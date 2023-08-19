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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten Başsağlığı Mesajı

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Ağustos 19, 2023 08:26
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Son Güncelleme: 19.08.2023 11:24

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, trafik kazasında hayatını kaybeden Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar için başsağlığı mesajı yayınladı. Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktutar’a Allah’tan rahmet dileyerek ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenidoğan Serdar spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar için sosyal medya hesabından yayınlandığı mesajda, “Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğim Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar için başsağlığı mesajı yayınladı. Kaplan Hürriyet’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğim Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Kaynak: ANKA
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