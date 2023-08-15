Jandarmadan mısır tarlasına dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KIRIKKALE – Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekiplerince, mısır tarlası görünümü verilmiş tarım arazisine “Dron” destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler, 284 Hint keneviri ve 3 skunk bitkisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay da 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, mısır tarlasını “Dron” ile havadan kontrol ederek kenevir bitkisinin ekili olduğu alanı tespit etti. Mısırların arasından geçerek ekili alana ulaşan jandarma, 284 kenevir ve 3 skunk bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, daha sonra şahısların ikamet ettiği eve operasyon düzenleyerek, “Tepe” isimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Evin odalarında ve ev eşyalarında yapılan arama neticesinde bulunan 352 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar ve 2 adette uyuşturucu kullanım aparatına el konuldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.