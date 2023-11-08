Japonya Havayolları Kovid-19 Sınırlamalarının Kalkmasıyla Karlılık Yakaladı

Japonya Havayolları (JAL), Kovid-19 sınırlamalarının kalkmasının etkisiyle Nisan- Eylül 2023’de yeniden kara geçti.

JAL açıklamasına göre, Japon firmanın nisan-eylül net karı 61,6 milyar yen (409 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Firma geçen mali yılın aynı döneminde ise net kara geçememiş ve 2,2 milyar yen net kayıp yaşamıştı.

Nisan-Eylül 2023 dönem net karının, 2012’den beri, bir mali yılın ilk yarısı için kayda geçen en yüksek düzey olduğu bildirildi.

Elde edilen net kara, 2022 yılı sonuna doğru Kovid-19 sınırlamalarının Japonya’da kalkmasıyla, yerel ve uluslararası yolcu sayılarında artış olumlu etki etti.

JAL Mali İşler Direktörü Saito Yuji, açıklamasında “Petrol ve döviz piyasalarına ilişkin endişeler olsa da maliyetleri düşürerek ve talebi harekete geçirerek karı maksimize etmeyi planlıyoruz” dedi.

Japon firma, Nisan 2023-Mart 2024’ü kapsayan 2023 mali yılı net kar hedefini, daha önce duyurduğu 55 milyar yenden, 80 milyar yene (531 milyon dolar) yükseltti.