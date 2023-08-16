Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Japonya’da Lan Tayfunu Ulaşımı Aksatıyor

Japonya’da Lan Tayfunu Ulaşımı Aksatıyor

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 19:08
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 16.08.2023 18:32

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) — Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Tokyo İstasyonu’nda tren seferlerinin tekrar başlamasını bekleyen yolcular, 16 Ağustos 2023. Tokaido Shinkansen yüksek hızlı tren hizmetleri Çarşamba günü Lan Tayfunu nedeniyle askıya alındı.

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) — Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Tokyo İstasyonu’nda tren seferlerinin tekrar başlamasını bekleyen yolcular, 16 Ağustos 2023. Tokaido Shinkansen yüksek hızlı tren hizmetleri Çarşamba günü Lan Tayfunu nedeniyle askıya alındı. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.