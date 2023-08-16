Japonya’da Lan Tayfunu Ulaşımı Aksatıyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 18:32
TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) — Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Tokyo İstasyonu’nda tren seferlerinin tekrar başlamasını bekleyen yolcular, 16 Ağustos 2023. Tokaido Shinkansen yüksek hızlı tren hizmetleri Çarşamba günü Lan Tayfunu nedeniyle askıya alındı.
TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) — Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Tokyo İstasyonu’nda tren seferlerinin tekrar başlamasını bekleyen yolcular, 16 Ağustos 2023. Tokaido Shinkansen yüksek hızlı tren hizmetleri Çarşamba günü Lan Tayfunu nedeniyle askıya alındı. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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