Kadıköy Belediyesi Çanakkale’deki Yangında Soğutma Çalışmalarına Destek Veriyor

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), Çanakkale’deki yangında soğutma çalışmalarına destek veriyor.

BAK Kadıköy, Çanakkale’de ormanlık alanda çıkan ve geniş bir bölgeye yayılan yangınla mücadele çalışmalarına destek veriyor. Sabahın erken saatlerinde Çanakkale’ye ulaşan BAK Kadıköy; 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 kurtarma aracıyla Ulupınar ve Yağcılar köyleri etrafındaki yangında soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çanakkale’de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’ne bağlı ekipler de sabahın erken saatlerinden bu yana Çanakkale’de Ulupınar ve Yağcılar köyleri mevkindeki alevlerin kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışması yapıyor.

Kadıköy Belediye Başkan Şerdil Dara Odabaşı’nın talimatıyla Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’ndan 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 profesyonel kurtarma aracı dün gece geç saatlerde bölgeye sevk edildi.

BAK Kadıköy Lideri Hakan Özdemir de Çanakkale’de yangınla mücadele çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Dün akşam saatlerinde AFAD tarafından bize Çanakkale bölgesindeki yangınlara destek için ekiplerin hazır olması bilgi verildi. Akredite bir ekip olduğumuz için bu çağrıyı alınca kendi içimizdeki planlamayı yaptık. Daha önceden de Antalya ve Muğla yangınlarından tecrübemiz olduğu için hemen harekete geçtik. 15 tonluk su tankerimizi hazırladık ve şoförlerini belirledik. Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ile irtibata geçip kendisinden alana çıkış izni aldık. 2 kurtarma aracımızı ve 10 personelimizi görevlendirdik. Saat 23.30’da arkadaşlarımız afet bölgesine gitmek için harekete geçtiler. Saat 04.00 sularında Çanakkale’ye vardık. Ekibimiz sabah erken saatlerde AFAD’ın Ulupınar ve Yağcılar köyleri mevkine geçti. Burada yer yer alevler yükseliyor, yer yer tekrar sönüyor. Helikopterler ve uçaklar şu anda müdahale yapıyor. Rüzgarın hızının 80 kilometreye kadar çıkması da işleri zorlaştırıyor. Arkadaşlarımız şu anda Ulupınar ve Yağcılar köyleri mevkiinde orman yangınlarının ilerlememesi ve sönen yerlerin yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmaları yapıyorlar.”

AFAD’ın Orta Seviye Arama Kurtarma akreditasyonu alan ilk kamu kuruluşu olan BAK Kadıköy geçen yıllarda Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına da destek vermişti.