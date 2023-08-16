Kadıköy’de 8 saatlik denetimlerde 329 bin 862 TL ceza

İSTANBUL – Kadıköy’de 8 saat süren denetimlerde 145 adet cezai işlem uygulandı. Sürücüler, toplam 329 bin 862 TL’lik cezadan kaçamadı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü dün akşam 22.00 ile 06.00 saatleri arasında Kadıköy Bağdat Caddesi ve Sahil Yolu üzerinde radarlı hız kontrolleri ile abart egzozlu/ modifiyeli araçlar üzerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, toplam 351 araç kontrol edildi. 3 adet drift yapmak, 2 adet yetkisiz çakar-siren kullanmak, 18 adet alkollü araç kullanmak, 9 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 4 adet abart egzoz, 52 adet radar-aşırı hız, 3 adet makas atmak, 1 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 5 adet film cam, 10 adet muayenesiz araç, 1 adet ehliyeti yanında bulundurmamak, 3 adet seyir halinde telefon kullanmak, 9 adet sigortasız araç ve diğer 25, toplam 145 adet olmak üzere 329 bin 892 TL cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan, denetimlerde 22 araç trafikten men edildi.