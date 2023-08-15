Kadıköy’de Avukat, Tartıştığı Kadını Pencereden Atarak Öldürdü

KADIKÖY’de tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan’ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Avukat Doğan C.G.(41) yakalandı. Gözaltına alınan Doğan C.G. ifadesinde ‘Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı’ dedi. Görgü tanıkları, kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu, arkasında bulunan erkeğin iterek aşağı düşürdüğünü söyledi. Fatma Duygu Özkan’ın apartmana girdiği anlar ve Doğan C.G.’nin gözaltına alınması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 20.20 sıralarında Caferağa Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G.’nin ifadesi alındı.

KADININ AVUKAT ARKADAŞI KENDİ ATLADI DEDİ

Avukat Doğan C.G. polise verdiği bilgide Fatma Duygu Özkan’ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evinin salonunun penceresinden aşağı atladığını söyledi.

İKİ GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı. Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi. Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti. Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAŞINALI 3 AY OLDU

Bina görevlisi Orhan Demirci, Ne yaşandığını bilmiyorum ben. Sesi duyduk. Baktım ben kadının yanına geldim. Nefes almıyordu, sonra sonra nefes almaya başladı. Ambulans geldi gitti. 3 ay oldu taşınalı. Bağırma sesi duymadım. Sadece bir kadın sesi geldi. Yere düştü dedi.

SESİ DUYDUK

Bir mahalle sakini ise, Sesi duyduk. Avukatı tanımıyorum. Hanımefendiyi yerde gördük. diye konuştu.

FATMA DUYGU ÖZKAN’IN APARTMANA GİRİŞİ KAMERADA

Fatma Duygu Özkan’ın apartmana girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özkan’ın saat 19.49’da apartmana girdiği ve asansörle yukarı çıktığı görülüyor. Ardından 20.30’da kadının düştüğünü gören bir grup gencin de binaya koşarak apartmana girip daireye çıktığı görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerinin Doğan C.G’yi gözaltına aldığı görülüyor.