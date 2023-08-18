Kadıköy’de köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Son Güncelleme: 18.08.2023 03:35

Kadıköy’de seyir halinde olan bir otomobil, yola atlayan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Kazada hayatını kaybeden köpek, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kadıköy’de yola atlayan köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 karayolu Kadıköy Harem istikametinde seyreden Didem Elif Baş idaresindeki 34 ECZ 006 plakalı otomobil, yola atlayan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Baş, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazada ölen köpek, belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA



