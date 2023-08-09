Kadıköy’de Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Devrildi

KADIKÖY’de Recep Peker Caddesi’nde aşırı rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
Olay, 15.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan cadde, belediye ekiplerinin ağacı keserek kaldırmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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