Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Kadıköy’de Taksicilere Emniyet Kemeri Denetimi

Kadıköy’de Taksicilere Emniyet Kemeri Denetimi

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 13:15
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:17

İstanbul Kadıköy’de taksicilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi. Rıhtım Caddesi’nde oluşturulan kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimde, 13 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436’şar lira ceza uygulandı.

İstanbul Kadıköy’de taksicilere yönelik denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi’nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Denetimde, 13 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436’şar lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.