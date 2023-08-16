Kadıköy’de Tek Teker Üzerinde İlerleyen Motosiklet Sürücüsüne 24 Bin TL Cezası

KADIKÖY’de tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Emir Kolay, peşinden gelen polise yakalandı. Motosiklet sürücüsüne denetim noktasında 24 bin lira para cezası uygulandı. Emir Kolay, “Motoru kredi çekip aldım. Üzerine bir tur kredi çekemeyeceğime göre motor serüvenim bitti” dedi.

Kadıköy sahil yolunda motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen Emir Kolay, peşinden gelen polis tarafından durduruldu. Emir Kolay’a, Kadıköy sahil yolundaki denetim noktasında 24 bin lira ceza kesildi. Motosiklet işlemlerin ardından otoparka çekildi. Motosiklet sürücüsü Emir Kolay’ın daha önce de sokak aralarında tek teker üzerinde ilerlediği, bunu da arkadaşlarının görüntülediği ortaya çıktı.

“MOTOR SERÜVENİM BİTTİ”

Yediği cezanın şokunu yaşayan Emir Kolay, “Ön kaldırdım, polis arkamdan geliyormuş görmedim. Sonra yalvardım, kaçamadım 24 bin TL ceza yazdılar. Ailem bunu duyduğunda bana öde diyecek. Motoru kredi çekip aldım. Üzerine bir tur kredi çekemeyeceğime göre motor serüvenim bitti” dedi.