Kadıköy’de, binada çıkan yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi’nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı dairede bulunan Hatice ve Cemil A, alevlerden kurtulmak için bulundukları daireden binanın bahçesindeki boş alana atladı. Binanın zeminine düşen Hatice A. hayatını kaybederken, bahçedeki çardağın üzerine düştüğü öğrenilen Cemil A. yaralandı.
Cemil A. ile yangının çıktığı daireden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran ve dumandan etkilenen Şeyma A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hatice A’nın cenazesi yakındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangını gören mahalle sakini Ahmet Şahin, “Yanarken buradaydık. En üst, çatı katı yanıyordu. Kadının arkaya çimlerin üstüne kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz.” diye konuştu.
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA12 saat önce
DÜNYA14 saat önce
DÜNYA16 saat önce
DÜNYA17 saat önce
DÜNYA18 saat önce
DÜNYA21 saat önce
Kadıköy’de yangından kurtulmak için binanın 3. katından atlayan kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM ÖZETİNE – Son Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.