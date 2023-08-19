Kadıköy’de yapılan trafik denetimlerinde 97 sürücü cezalandırıldı

KADIKÖY’de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç’ denetimlerinde bulundu. Ekipler, 97 sürücü hakkında cezai işlemi uygularken, 26 araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi ve Sahil Yolu üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı sürücüler cezalara itiraz ederken polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

97 SÜRÜCÜ HAKKINDA CEZAİ İŞLEMİ UYGULANDI

Polis ekipleri, 276 araçta denetimde bulunurken, toplam 97 araç ve sürücü hakkında ise cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, 9 sürücüye abart egzoz, 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan, 8 sürücüye araca cam filmi ve modifiye nedeniyle cezai işlem uygulanırken 26 araç ise trafikten men edildi.

‘ARABAYI ALDIĞIMDA ÜSTÜNDE VARDI’

Otomobilinde abart egzoz bulunan Enes Y., ‘Ben arabayı yeni aldım üstünde vardı. Çıkarttıracaktım ama buraya gelmem gerekti. Normalde Balıkesir’de oturuyorum. Acil gelmem gerektiği için üstümde kaldı. Kullanmıyorum zaten, fark ettiyseniz de ses yoktu. Kapalıydı yani’ şeklinde konuştu. Arkadaşı Mehmet Ö. ise ‘Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben arkadaşı da birkaç kere uyardım. Dinlemedi beni, bende egzoz yok ben zaten çektim o yüzden kenara. Bende sorun yok’ dedi.

‘BENİM KULAĞIM ÇEKİLDİ ONLARIN ÇEKİLMESİN’

Üzerinde ehliyet kartı bulunmadığı için cezai işlem uygulanan Emre K., ‘Ehliyetim olmasına rağmen yanımda değildi. O yüzden polis abilerin ufak bi kulak çekme payı diyelim. Kulağımı çektiler. Buradan genç arkadaşlara sesleniyorum. Polis çevirirlerse basıp gitsin hiç uğraşmasın. Gerek yok yani. Benim kulağım çekildi onların çekilmesin’ diye konuştu.