Kahramanmaraş Göksun’da 36 kilometrelik yeni orman yolu yapıldı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce Göksun ilçesindeki altyapı çalışmaları kapsamında 36 kilometrelik yeni orman yolu yapıldı.

Göksun Orman İşletme Müdürü Vedat Yılmaz Karpuz, AA muhabirine, orman yangınlarına müdahale, ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, erozyon kontrolü ve toprak muhafaza gibi çeşitli çalışmalar kapsamında orman yolları yaptıklarını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün özellikle doğanın korunması konusunda hassas olduğunu ifade eden Karpuz, “2023 yılında Göksun Orman İşletme Müdürlüğü olarak toplam 36 kilometre yeni orman yolu yaptık. Bunun 32 kilometresi şu an tamamen bitmiş durumda. Son 4 kilometreyi de en kısa zaman içerisinde tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yıllarda ise Göksun ormanlarında yeni yolları yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Orman yollarının sadece orman ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için değil yöre halkının köy, yayla, mezra ve tarım alanlarına ulaşımı noktasında da kullanıldığını belirten Karpuz, yolları yangına karşı cephe oluşturmak ve yangına hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için yaptıklarını söyledi.