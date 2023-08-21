Son Güncelleme: 21.08.2023 17:29
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi 3.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
KAHRAMANMARAŞ’TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. AFAD, saat 16.54’te Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem yerin 5.17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Acıelma-Göksun olduğunu kaydeden Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını ifade etti.
VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU
Deprem Göksun’un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
GÖKSUN’DA DÜN DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Öte yandan dün Göksun’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.
Turan Yiğittekin
Sondakika.com – Güncel
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