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Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Ağustos 18, 2023 19:24
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Son Güncelleme: 18.08.2023 22:25

Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 17. Sokak’ta bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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