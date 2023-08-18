Son Güncelleme: 18.08.2023 22:25
Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 17. Sokak’ta bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA
DÜNYA17 dakika önce
DÜNYA28 dakika önce
DÜNYA51 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Haluk Dursun, vefatının 4. yılında Ayasofya Medresesi’nde anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.