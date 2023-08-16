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Kahramanmaraş’ta Polis İhtara Uymayan Motosiklet Sürücüsünün Kaza Anı Kamerada

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Ağustos 16, 2023 19:19
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Kahramanmaraş’ta polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak başka araca çarpan motosiklet sürücüsünün kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bölgede devriye atan polis ekipleri, S.H.T.’nin kullandığı 46 NN 785 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Motosikletteki kişiler, ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Yunus timlerince takibe alınan araç, Doğu Çevre Yolunda seyir halinde bulunan 01 HN 289 plakalı araca çarparak kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Polis ekiplerinden kaçmak isteyen motosikletli 2 kişi, aniden ana yola çıktığı esnada 01 HN 289 plakalı araca çarptığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aniden yola fırlayan motosikletli kişilerin, yoldan geçen otomobilin sağ ön tarafına çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı. – KAHRAMANMARAŞ
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