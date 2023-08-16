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Kahramanmaraş’ta polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı

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Ağustos 16, 2023 19:52
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Son Güncelleme: 16.08.2023 22:48

Kahramanmaraş’ta polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kovalamaca sırasında kaza yapması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kovalamaca sırasında kaza yapması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda 46 NN 785 plakalı motosikletin sürücüsü S.H.T.D’ye “dur” ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 2 kilometre ileride 01 HN 289 plakalı otomobile çarparak savrulan motosiklette sürücü ile H.D. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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