Kandıra’da Kaybolan Gençten Acı Haber

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 3 gün önce plajda kaybolan 17 yaşındaki Kerem Talha Şentürk’ün cansız bedeni karaya vurdu.

Bağırganlı Plajı’nda en son 3 gün önce görülen 17 yaşındaki Kerem Talha Şentürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler tarafından denizde ve karada arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınmazken Şentürk’ün cansız bedeni bugün 18.30 sıralarında kıyıya vurdu. Şentürk’ün cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. – KOCAELİ