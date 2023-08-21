Kara yollarında durum – Son Dakika

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları Ankara- İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolda bant aktarımına gidilerek, ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu’nun Gerede- Karabük kavşakları Gerede Kavşağı bağlantısı 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30’a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Amasya-Aydınca-Turhal yolunun 52-56. kilometrelerindeki (Aydınca varyantındaki bağlantı yolu) çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları nedeniyle Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan gerçekleştiriliyor.

Bilecik- Sakarya yolunun 38-41. kilometresindeki Osmangazi Tüneli’nin Bilecik-Sakarya yönündeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Şanlıurfa- Akçakale yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Sivas-Kangal- Gürün ayrımı yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.