Kara yollarında durum – Son Dakika

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ- İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım, Osmancık-Merzifon yolunun 12-17. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli- Antalya yolunun (Antalya gidiş tüpü) 0-14. kilometrelerinde Denizli Çevre Yolu’nda bulunan Honaz Tüneli’nde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu’nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu’nun Osmaniye Gaziantep il sınırı- Nurdağı kavşağı kesimi 4-6. kilometrelerinde viyadük çalışmaları sebebiyle Gaziantep- Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sorgun-Sarıkaya yolunun 0-34. kilometrelerinde sathi kaplama, Yenişehir- Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 9. kilometresindeki (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçidi yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde meydana gelen heyelanlar dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.