Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarındaki 68 üst geçit köprüsünde reklam ünitesi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu’nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Kütahya istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolundaki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinde elektromanyetik çalışmalar sebebiyle tüp aktarımı yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma tünelin kuzey tüplerinden izin veriliyor.

Denizli- Antalya yolu, 0-14. kilometrelerindeki Honaz Tüneli, elektrik-elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler Denizli şehir merkezi güzergahına yönlendiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün, ve Kirazlık tünellerinde elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30’a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.