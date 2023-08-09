Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu’nun Konya- Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Konya Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Düziçi- Bahçe kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Tavas- Denizli yolunun 22-25. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle bugün 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Adapazarı- Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 20-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolu, 16-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Söz konusu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zara-Suşehri yolunun 32-52. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.