Karabüklü boksörlerin hedefi altın madalya

Karabük’te boksörler eylül ayında Kocaeli’de düzenlenecek U22 Türkiye Boks Şampiyonası’na milli boksör eşliğinde hazırlanıyor. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü boksörleri İlke Yağmur Pekşen, Sena Nur Yüksel, Berkan Arslan ve Emirhan Ünsal, altın madalya hedefliyor.

Kocaeli’de 3-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan U22 Türkiye Boks Şampiyonası’na Antrenör Baykan Arslan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü ve milli boksör Eda Yenilmez ile hazırlanan boksörler hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Antrenör Baykan Arslan şampiyona için çok çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık bir aydır sabah-akşam olmak üzere iki antrenman hatta bazen özel olarak idman yaptığımızda günde üç idman yaptığımız oluyor. Sporcularımızın ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü ve aynı zamanda milli boksör olan Eda Yenilmez ise tecrübe kısmında daha çok yardımda bulunduklarını vurgulayarak, “Tecrübemiz daha genç sporculara göre daha fazla olduğu için onlara kilo düşmeleri konusunda, yorgunluk yaşadıklarında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Antrenmanda yorulsalar da devam etmeleri konusunda motive ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Boks çok emek isteyen bir branş”

Antrenör ve sporcu olarak boksun zor bir branş olduğunu söyleyen Yenilmez, “Ringin içinde dövüşmek çok farklı ama dışardan dövüştürmek ve yönetmek de çok farklı. Antrenör olmak da sporcu olmak da zor. Boks zor bir branş. Çok emek isteyen bir branş. Sabırlı olmak gerekiyor. Azimli olmak gerekiyor” diye konuştu.

Şampiyonaya hazırlanan boksörlerden Berkan Arslan hedefleri ile ilgili olarak, “Hedefimiz her zaman olduğu gibi altın madalya ile dönmek. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Dört kişilik bir takımız ve dördümüzün de daha önce Türkiye dereceleri oldu. Aramızdan benimle birlikte Milli takımda yer alan sporcularımız oldu. Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk ve ardından ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu hedef ışığında çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlke Yağmur Pekşen şampiyonluk için çok çalıştığını, çabalamaktan vazgeçmediklerini söyledi. Pekşen, milli boksör ile çalışmanın avantajları olduğunu belirterek, “Bizim için çok gurur verici bir durum. Bizim hayallerimizi yaşamış insanlar ile çalışmak çok güzel. Onlardan gördüklerimiz sayesinde biz bir adım değil beş adım ilerliyoruz. Hep rol modelimiz olmaya devam ediyorlar ve bizi hep ileri taşımaya yardım ediyorlar” dedi. – KARABÜK