Karabük’te ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği devam ediyor

Karabük’te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karabük’ün ev sahipliğinde Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan maçlarda 19 ilden gelen sporcular şampiyonluk için ter döküyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 19 farklı ilden kız-erkek 24 takımla oynanan ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği’nde 2008-2011 doğumlu oyuncular yer alırken turnuva 24 Ağustos’ta son bulacak.

Kızı futbol takımında oynadığı için destek olmak amacıyla Kocaeli’den Karabük’e gelen sporcu velisi Levent Golnacaklar, şampiyonanın güzel ilerlediğini belirterek, “Çocuklar bu spora gönül veriyor. Gayet başarılılar. Biz veliler olarak destek veriyoruz. Karabük’e ilk defa geldim. Sanayi ve turizm şehri gibi gördük. Turistik yerlerini gezme planımız da var. Karabük’ün sahip olduğu stadyum çok güzel. Umarız en üst düzey liglerde yeniden Karabük takımı görürüz” dedi.

Adana takımında yer alan Kayra Duran ise Karabük’ü çok beğendiklerini vurgulayarak, “Atmosfer çok güzel. Maçlarımız tempolu ilerliyor. Güzel bir rekabet ortamı var” şeklinde konuştu. Duran, ayrıca rol modelinin İspanyol kadın futbolcu Alexia Putellas olduğunu söyledi. – KARABÜK