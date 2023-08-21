Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ABONE OL
Ağustos 21, 2023 12:24
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:25

Köprübaşı Camisi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A’ya (81), H.O. idaresindeki 78 BF 995 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Köprübaşı Camisi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A’ya (81), H.O. idaresindeki 78 BF 995 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.