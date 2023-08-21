Son Güncelleme: 21.08.2023 15:25
Köprübaşı Camisi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A’ya (81), H.O. idaresindeki 78 BF 995 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Köprübaşı Camisi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A’ya (81), H.O. idaresindeki 78 BF 995 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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