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Karabük’te park halindeki otomobil yandı

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Ağustos 18, 2023 20:41
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Son Güncelleme: 18.08.2023 23:37

Karabük’te, park halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Karabük’te, park halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde 78 DB 145 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı.

Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yanan araçta hasar meydana geldi.??????????????

Kaynak: AA
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