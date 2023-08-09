Karabük’te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Kastamonu istikametine giden M.A. idaresindeki 45 FT 077 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.K.D. idaresindeki 78 SF 763 plakalı otomobil ile Çerçen köyü kavşağında çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ambulansa ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada 45 FT 077 plakalı otomobilde yaralanan G.M.A.Y., özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. – KARABÜK
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