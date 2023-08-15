Karadeniz’de Ticari Gemilerin Beklemesi Artıyor

Karadeniz’de limanlara biriken işlemler yüzünden giriş yapamadığı için beklemek zorunda kalan ticari gemilerin sayısı artıyor. Rusya’nın ticari bir gemiye ateş açtığını duyurmasının ardından sigorta ve gemi şirketlerindeki endişe de artıyor.

Rusya, Pazar günü yaptığı açıklamada Palau bandıralı Şükrü Okan adındaki kargo gemisine Karadeniz’de uyarı ateşi açıldığını belirtmişti.

Rusya, Şükrü Okan gemisi kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesi üzerine Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin otomotik silahlarla uyarı ateşi açtığını aktardı.

Reuters’a konuşan sigorta sektörü kaynakları savaş yüzünden uygulanan ek sigorta primlerinin Pazartesi günü sabit kaldığını belirtti; ancak geminin arızalanması ya da batması durumunda uygulanacak primlerin artabileceği aktarıldı.

Karadeniz’de ticaret yapan gemilerin yıllık sigorta giderlerine eklenen savaş riski primleri, bir yolculuk başına on binlerce dolar maliyete yol açabiliyor.

Karadeniz’in kuzeybatısında yer alan ve Ukrayna’nın İzmail şehrine bağlanan Musur Körfezi’nde gemilerin rotası ve deniz yollarındaki hareketliliğe dair veri toplayan MarineTraffic şirketine göre en az 30 gemi demir atmış durumda.

İzmail yakınlarında ise 20 geminin demir attığı ifade edildi.

Romanya’nın Köstence Limanı yakınlarında ise en az 35 geminin beklediği kaydedildi.

Bu rakam geçen haftaya kıyasla 15 artmış durumda.

Çoğu geminin nihai varış rotası olarak Romanya gözüküyor.

Romanya ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna’dan Köstence’ye gelen aylık tahıl ticaretini iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Rusya geçen ay tahıl koridoru anlaşmasından çekildi.