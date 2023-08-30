Karadenizli balıkçıların 1 Eylül hazırlığı

SİNOP – Yasakların sona ererek denizlerde av sezonunun başlamasına sayılı günler kala Sinoplu balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye balıkçılığının yüzde 7,5’u, Karadeniz balıkçılığının da yüzde 35’inin yapıldığı Sinop’ta balıkçıların av yasağının sona ereceği 1 Eylül için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Balıkçılar tamir ve son ağ bakımlarını sürdürüyor. ‘Vira Bismillah’ demeye hazırlanan Sinoplu balıkçılar 31 Ağustos Perşembe gününü 01 Eylül Cuma gününe bağlayan gece denize açılacak.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Namık Ünlü, bu sezon umutlarının palamuttan yana olduğunu belirterek, “Heyecanla bekliyoruz. Biraz buruk bir heyecanla hazırlıklarımızı yapıyoruz, tayfamız geldi. 1 Eylül’de denize çıkacağız. Palamut ilk önceliğimiz ama palamut denizde bu sene çok az gözüküyor. Tabii, umudumuz palamuttan sonra hamsi, istavrit, lüfer, çinakop gibi balıkların peşine gideceğiz. Nasibimizi arayacağız. Bunun yanında tabi en büyük sıkıntımız akaryakıt. Fiyatlar çok yükseldi. Giderlerimizde yüzde 100’le yüzde 200 arası bir artış var geçen seneye bakarak. Buda bizi çok düşündürüyor. Tuttuğumuz balığa inşallah yansır diye umut ediyoruz. O da arz talep meselesi. Az balık olduğunda balık çok para ediyor, çok olduğu zaman biraz fiyatlar aşağıya düşüyor. Balık bol olsun ki biz de sürümden kazanalım. Halkımız da bol bir balık tüketimine gitsin. Bu bize de etken oluyor balığımız satılıyor. Kimse yemezse kimsenin alım gücü olmazsa balıklar satılmazsa tabii ki fiyata yansıyor, fiyatlar düşüyor, fiyatların düşmesi bizi olumsuz etkiliyor. 1 Eylül’den sonra tüm arkadaşlarımıza kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi.

Balıkçılar, Karadeniz’de özellikle Samsun, Ordu ve Sinop bölgesinde bu yıl bereketli bir sezon bekliyor.