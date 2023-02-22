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Karaman’da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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Şubat 22, 2023 07:45
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KARAMAN (AA) – Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aranan 4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
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