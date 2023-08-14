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KARDEMİR’e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi

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Ağustos 14, 2023 11:34
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekimi töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye’nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR’e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300’ünün belirlenmesi için Yeni Mahalle Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimi törenine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan adaylar davet edildi.

Törende konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, fabrikanın ülke için çok önem arz ettiğini, her geçen yıl büyüdüğünü söyledi.

Kura çekimine katılan işçi adaylarına başarı dileyen Demir, işçi alımlarının hakkaniyetli olması için 2021 yılından itibaren noter huzurunda kura çekimi yapıldığını anımsattı.

Noter huzurunda yapılan çekilişte, işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi.

Kura çekimine, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ile işçi adayları katıldı.
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