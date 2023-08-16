Kars 36 Spor Şampiyonluk Hedefiyle Hazırlanıyor

Kars 36 Spor sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan da transfer çalışmalarını yürüten yeşil beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyor.

Kars 36 Spor hazırlıklarını Halitpaşa Semt Sahası’nda Teknik Direktör Orhan Tetik, yönetiminde yapıyor. Yaptığı transferler dikkatleri üzerine çeken yeşil beyazlı ekipte futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekiyor.

Kars 36 Spor’un profesyonel ligde yer alması gerektiğini ifade eden Başkan Ali Uçum, “Transfer çalışmalarımız ve hazırlıklarımız sürüyor. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk, Türkiye Kupası’nda da iddialıyız. Kars her şeyin en iyisine layık, bizlerde elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Halitpaşa Semt Sahası’nda hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip kenetlendi. Şampiyonluk hedefi koyan yönetim ve futbolcular, ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. – KARS