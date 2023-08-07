Karşıyaka, hazırlık maçında Adanaspor’u 2-0 mağlup etti

Karşıyaka, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’u 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar yaptığı dokuz transferle şampiyonluğun en önemli favorilerinden biri olan Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu’da hazırlık maçları yapmaya başladı. İlk müsabakasında Adanaspor’la karşılaşan İzmir ekibi, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-kırmızılıların golleri Mustafa Durgun ve Enes Nalbantoğlu’ndan geldi. İzmir ekibi, kamptaki ikinci mücadelesini ise 9 Ağustos Çarşamba günü Çankaya FK ile gerçekleştirecek.

Yeni transferler görücüye çıktı

Bolu kampında Adanaspor’la hazırlık maçına çıkan Karşıyaka’da, yeni transferlerin ve genç oyuncuların gösterdiği performanslar teknik heyeti memnun etti. Ersin Aka’nın sezon içerisinde yeşil-kırmızılıların altyapısından çıkan oyunculara da forma şansı vermesi bekleniyor. – İZMİR