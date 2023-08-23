Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörlüğüne Olcay Orak getirildi

Son Güncelleme: 23.08.2023 09:49

Karşıyaka Spor Kulübü, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Olcay Orak’ı Basketbol Altyapı Direktörlüğüne getirdi. Orak daha önce birçok takımda başantrenörlük yapmıştı.

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine Olcay Orak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve ayrıca 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nı çalıştıran Olcay Orak’la sözleşme imzalandığı bildirildi.

Olcay Orak, daha önce Güre Belediyesi, Edremit Belediyesi, BOTAŞ, Tarsus Belediyesi, Mersin BüyükŞehir Belediyesi, Bornova Beckerspor, Adana ASKİ, Elazığ İl Özel İdare ve Çukurova Basketbol’da başantrenör olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA



