Kars’ta 100 Yılın Projesi: Kars Çayı Pırıl Pırıl Akacak

Kars’ta 100 yılın projesi hayata geçiyor

Kars Çayı pırıl pırıl akacak

AK Parti Milletvekili Çalkın, “780 milyon liraya mal olacak devasa bir yatırımı Kars’ın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

KARS – AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars’ta 100 yılın en önemli projesi olan ve tamamlandığında 780 milyon liraya mal olacak devasa yatırımın hayata geçirildiğini belirtti.

Çalkın, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Projesi ile günlük 50 bin metreküp saat atık suyunun arıtılacağını kaydetti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürü Serdar Kotan, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli ile birlikte Atıksu Toplama ve Arıtma Tesislerinde bir takım incelemelerde bulundu.

Çalkın, DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Günlük 50 bin metreküp saat pis su arıtılacak”

Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesislerinin inşaat alında gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesislerindeyiz. Burada ciddi bir çalışma var. 17,5 kilometre bir kolektör hattı çekilecek. ve inşallah günlük 50 bin metreküp saat atıksu arıtma tesisi kurulmuş olacak. ve 140 bin nüfusu hitap edecek bir tesis haline gelecek. Alt yapısını 250 bin nüfus kapasiteye göre ayarlanmış bir arıtma tesisinden söz ediyoruz” dedi.

Kars’ın son 100 yıldaki en önemli projesi”

Atıksu Toplama ve Arıtma Tesislerinin Kars’ın son 100 yıldaki en önemli projelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Çalkın, “Tesislerin çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. İnşallah 2025’te bu tesisi bitirmeği planlıyoruz. İnşallah o eski dönemdeki Kars Çayı hasretini de gidermiş olacağını düşünüyorum. Tekrar çocuklarımız bu arıtma tesisinden sonra suya girebileceğini umut ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bu çevre konusundaki hassasiyetini hepiniz biliyorsunuz. Bizimde bu anlamda Kars Çayı çevresel sıkıntıya yol açıyordu. Bugün de gerçekten Karsımızın son 100 yıldaki en önemli projelerinden birisi diyebileceğimiz bir proje hayata geçti. Artık Kars Çayı’nın kenarında çaylarımızı yudumlarken o hoşlanmadığımız kokuları bundan sonra hissetmeyeceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Adem Çalkın, daha sonra çalışmaları başlayan arıtma tesislerini gezdi. Çalkın, tesislerin Kars’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.