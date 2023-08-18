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Kars’ta ehliyet sınavına kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı

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Ağustos 18, 2023 17:00
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Son Güncelleme: 18.08.2023 20:03

Kars’ta düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nda kopya çekileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 5 kişi gözaltına alındı. Organizatör A.Y. tutuklanırken, diğer 4 kişi serbest bırakıldı.

Kars’ta ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen organizatör A.Y. (37) ile sınavda kopya düzenekleriyle yakalanan A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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