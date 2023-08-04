Kartepe’de bir market deposunda yangın çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir zincir marketin deposuna ait açık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yangın kontrol altına alındı, ana binaya sıçrama riski önlenmiş gözüküyor” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bir zincir marketin deposuna ait geri dönüşüm malzemelerin toplandığı açık alanda yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemeleri ve tahta paletlerin tutuşması ile alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Kartepe ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven kullanarak müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

“Yangının neyden çıktığına dair henüz bir yorum yapmak çok kolay değil”

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde Bim marketin deposunda büyük bir yangın ihbarı üzerine biz de olay yerine geldik. Gerçekten çok riskli bir yangın. İlgili birimlerin, Kocaeli Büyükşehirimize bağlı itfaiyeye birimlerinin hızlı müdahalesiyle söndürülmüş gibi gözüküyor. Depo atıklarının toplandığı alanda çıkan yangın, yetkili birimler tarafından söndürüldü. Yangın kontrol altına alındı, ana binaya sıçrama riski önlenmiş gözüküyor. Yangının neyden çıktığına dair henüz bir yorum yapmak çok kolay değil. Kamera kayıtlarından ve yetkili birimlerin yarın yapacağı inceleme neticesinde ortaya çıkacak. Son günlerde havaların sıcak olması ve birçok yangının meydana gelmesi hepimizi teyakkuz haline geçirmiş durumda. Biz de teyakkuz halindeydik. Kartepe Belediyemize ait vidanjör araçlarımız da olaya intikal etti” dedi. – KOCAELİ