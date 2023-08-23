Son Güncelleme: 23.08.2023 17:24
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımı Abha’dan Driess Saddiki’yi transfer etti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımı Abha’dan Driess Saddiki’yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı.” denildi.
27 yaşındaki orta saha, geçen sene Abha formasıyla ligde 15 maça çıkmıştı.
Kaynak: AA
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Kasımpaşa, Driess Saddiki’yi transfer etti
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