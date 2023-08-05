Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-0 yendi

Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-0 yendi

ABONE OL
Ağustos 5, 2023 21:09
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maçta Kasımpaşa’nın gollerini Haris Hajradinovic, Berat Kalkan ve Emirhan Yiğit’in attı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.