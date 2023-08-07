Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Yunan ekiplerinden Atromitos Athen ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis’i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi. – İSTANBUL
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