Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı

FKÖ Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan Genelkurmay Başkanı ile ateşkes için adımları ele aldı

Sudan’da Ordu ve HDK Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile yangın yardımı konusunda görüştü

DÜNYA 46 dakika önce