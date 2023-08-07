Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı

ABONE OL
Ağustos 7, 2023 18:37
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kasımpaşa, Yunan ekiplerinden Atromitos Athen ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis’i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi. – İSTANBUL
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

2 dakika önce

FKÖ Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan Genelkurmay Başkanı ile ateşkes için adımları ele aldı

DÜNYA

13 dakika önce

Sudan’da Ordu ve HDK Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

DÜNYA

24 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile yangın yardımı konusunda görüştü

DÜNYA

35 dakika önce

Brüksel’de Metro Vagonuna Zehirli Madde Atıldı

DÜNYA

46 dakika önce

Uluslararası Hukuk Uzmanı Richard Falk: Kur’an-ı Kerim’e Yönelik Saldırılar Göçmen ve Avrupalı Olmayan Karşıtı Sağcı Bir Önyargının Bildirisi

DÜNYA

57 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Suudi Arabistan’da toplantı yaptı

DÜNYA

1 saat önce

İngiltere’de göçmenlerin yaşayacağı tekne ilk misafirlerini ağırlamaya başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.