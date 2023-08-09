Kastamonu’da 5 evi saran yangına müdahale ediliyor

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 5 ahşap evi saran yangına müdahale ediliyor.

Uzla köyü Ülde Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede 4 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.