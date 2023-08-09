Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Kastamonu’da 5 evi saran yangına müdahale ediliyor

Kastamonu’da 5 evi saran yangına müdahale ediliyor

ABONE OL
Ağustos 9, 2023 21:31
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 5 ahşap evi saran yangına müdahale ediliyor.

Uzla köyü Ülde Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede 4 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.