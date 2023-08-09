Kastamonu’da 5 evi saran yangına müdahale ediliyor

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 5 ahşap evi saran yangına müdahale ediliyor.
Uzla köyü Ülde Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede 4 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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