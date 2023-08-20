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Kastamonu’da bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Ağustos 20, 2023 07:28
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Son Güncelleme: 20.08.2023 10:28

Kastamonu’da mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kastamonu’da mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Hüseyin A. (44) idaresindeki özel bir firmaya ait 55 RL 368 plakalı mobilya malzemeleri yüklü kamyonet, Batı Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonetten mobilya malzemelerinin yola saçılması nedeniyle 57. Alay Bulvarı ulaşıma kapatıldı. Firmanın yoldaki malzemeleri kaldırması bekleniyor.

Kaynak: AA
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