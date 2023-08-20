Kastamonu’da bir binanın 9. katında çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:56
Kastamonu’da 12 katlı binanın 9’uncu katında çıkan yangın söndürüldü.
Kastamonu’da 12 katlı binanın 9’uncu katında çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, bir sitedeki 12 katlı binanın 9’uncu katında bulunan, G.İ’ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik amacıyla binadaki vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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