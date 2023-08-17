Kastamonu’da otomobilin çarpması sonucu bir bisikletli hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:23
Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 bisikletliden biri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kastamonu’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 bisikletliden 1’i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Balcıoğlu (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Yağız A. (15) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 15 Ağustos’ta Ozan T. idaresindeki 37 PA 728 plakalı otomobil, bisiklet süren Yağız A. (15) ve İsmail B’ye (18) çarpmıştı.
Kaynak: AA
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