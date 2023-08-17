Kastamonu’da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Ağır Yaralandı

Kastamonu’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Kastamonu’da İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki 62 AB 587 İran plakalı otomobil, önce karşı kaldırıma geçmek isteyen B.E.O.’ya (25) ardından da ağaca çarptı. Metrelerce savrulan genç kadın ile büyük çapta maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü A.H. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 25 yaşındaki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. – KASTAMONU