Kastamonu’da Tarım Aracı Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 13.08.2023 01:23

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı devrildi ve sürücü Mehmet Meral hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde “patpat” olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Meral’in kullandığı tarım aracı Çakırlı köyü Kuz mevkisinde devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Meral’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA



